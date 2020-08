Inps: Lombardo (M5S), 'indagare su bonus a tutti professionisti' (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) - “Ricevere il bonus di 600 euro dall'Inps da parte di alcuni parlamentari rappresenta senza dubbio un gesto da condannare e stigmatizzare senza se e senza ma. Voglio ricordare che comunque esistono anche altre casse private dei liberi professionisti che hanno erogato il bonus, come ad esempio Cassa forense per gli avvocati o Inarcassa per architetti e ingegneri. Questa piccola indagine politica non andrebbe estesa anche nei confronti di queste casse di previdenza?”. Così su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Lombardo. Leggi su iltempo

