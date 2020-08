I pro e i contro del latte di quinoa (Di martedì 11 agosto 2020) Viene utilizzata come se fosse un cereale, ma di fatto la quinoa è una pianta erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Chenopodiaceae, la stessa degli spinaci. Gli esperti la considerano una delle più nutritive al mondo e il suo latte si ricava dai piccoli semi. Se vi stuzzica l’idea di provarlo, ecco vantaggi e svantaggi da tenere in considerazione, tratti dal manuale Tutti i tipi di latte vegetale, Edizioni Il Punto d’Incontro. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : pro contro Gualtieri promette riforma Irpef nel 2021: pro e contro del modello tedesco che piace al ministro Finanza.com Mesina e la condanna per traffico di droga, la Cassazione: "Contro di lui solidi indizi"

"L'affermazione della responsabilità di Graziano Mesina è stata fondata, in modo logico e coerente, su un solido quadro indiziario", scrive la Cassazione nelle motivazioni - depositate oggi - della se ...

Le macchine per preparare una granita rinfrescante

Con il caldo e le temperature alte concedersi una pausa con bevande fresche e dissetanti è fondamentale. Oltre ai frullati anche la granita è ottima per affrontare il caldo estivo. Per prepararla dire ...

