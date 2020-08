I migliori trucchi per giocare a The Sims (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel 2020 la serie The Sims festeggia 20 anni dall’uscita del primo capitolo, un videogame sviluppato da Maxis e distribuito da EA Games, un titolo capace di vendere oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo e generare 5 miliardi di incassi. In attesa dell’uscita di The Sims 5, il nuovissimo episodio della saga del quale sono in tanti in trepidante attesa, il gioco è composto da 4 capitoli tra cui l’ultimo The Sims 4, per un successo straordinario come dimostrano i tanti giochi simili a The Sims apparsi di recente. In questa guida abbiamo raccolto alcuni dei migliori trucchi per The Sims, in particolare per gli ultimi 3 episodi della serie, stratagemmi che permettono di alterare le condizioni di gioco in base alle proprie esigenze. The ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : I migliori trucchi per giocare a #TheSims - Notiziedi_it : I migliori trucchi per giocare a GTA - rosannafisiche2 : Dimagrire: I migliori trucchi psicologici per perdere peso - infoitscienza : I migliori trucchi per giocare a GTA - BrokenRotta : RT @CanonItaliaSpA: Cosa c'è nel tuo kit??? ?? Il #CanonAmbassador Martin Bissig ci descrive l'attrezzatura che utilizza per girare video ecc… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori trucchi I migliori trucchi per giocare a The Sims OptiMagazine Come migliorare il Wi-Fi e navigare alla massima velocità

Se hai problemi di velocità di connessione con il Wi-Fi esistono diversi trucchi che permettono di migliorarne la stabilità. Ecco quali sono Il Wi-Fi può trasformarsi nel peggiore degli incubi se la v ...

Beautiful e Covid-19, le prime riprese con manichini e bambole gonfiabili: il trucco si vede

Beautiful, la soap opera più famosa e longeva al mondo, ha appena tagliato il traguardo dei 30 anni di messa in onda. Ma, per la prima volta il set ha visto spegnersi momentaneamente le luci a causa d ...

Se hai problemi di velocità di connessione con il Wi-Fi esistono diversi trucchi che permettono di migliorarne la stabilità. Ecco quali sono Il Wi-Fi può trasformarsi nel peggiore degli incubi se la v ...Beautiful, la soap opera più famosa e longeva al mondo, ha appena tagliato il traguardo dei 30 anni di messa in onda. Ma, per la prima volta il set ha visto spegnersi momentaneamente le luci a causa d ...