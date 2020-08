Grecia, inondazioni e maltempo: morte sette persone (Di lunedì 10 agosto 2020) maltempo in Grecia, le previsioni non potevano certo aspettarsi un epilogo così tragico: la tempesta ha inondato diverse abitazioni, causando sette vittime. Tra queste anche un bimbo di otto mesi. Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è scatenata in Grecia, precisamente nell’Isola di Eubea. Come riporta Skytg24, sono sette le vittime causate … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

