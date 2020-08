Gladiator, che colpo per l’attacco: arriva la firma di Tripicchio (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – L’ASD Gladiator 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021 con l’esterno d’attacco classe 1996 Andrea Tripicchio. Nativo di Cosenza è cresciuto nelle giovanili del Crotone fino ad esordire in Serie B nella sfida Siena – Crotone. L’esterno offensivo ha maturato esperienza in serie C con le casacche di Reggina e Casertana. La passata stagione, invece, si è messo in evidenza con la maglia della Cittanovese in serie D, realizzando 10 reti e 5 assist fino allo stop dovuto alla pandemia. L'articolo Gladiator, che colpo per l’attacco: arriva la firma di Tripicchio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

