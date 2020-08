Giffoni50: Richard Gere e Sylvester Stallone tra gli ospiti (Di lunedì 10 agosto 2020) I due divi di Hollywood si racconteranno ai jurors del Giffoni50 in streaming, ma non mancheranno le star presenti dal vivo in Cittadella E’ stato presentato questo pomeriggio, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Elea-Velia (Ascea), il programma delle prime due tranche di Giffoni50, rispettivamente previste dal 18 al 22 Agosto e dal 25 al 29 Agosto e che vedranno coinvolti, nel primo caso i Generator +16 e +18 e nel secondo caso i Generator +13. Gli ospiti in presenza Gli incontri dei jurors partiranno proprio il 18 Agosto con l’autrice e scrittrice Stella Pecollo. Poi Matilde Gioli (il 19), il cast della quarta stagione di Skam Italia (il 20) con il regista Ludovico Bessegato e il gruppo indie rivelazione di Sanremo 2020 Pinguini Tattici Nucleari il giorno dopo. La prima tranche della kermesse, si ... Leggi su zon

