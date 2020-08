Giallo di Cornuda: Pascal lasciò un messaggio alla famiglia, che ora lo reclama (Di lunedì 10 agosto 2020) Giallo di Cornuda: Pascal Alanese, 48 anni, morto suicida. Lei, Sofiya Melnyk, 44 anni, martoriata dalle botte e lanciata in fondo ad un burrone. Ma da chi? La coppia sembrava felice ma le indagini degli investigatori hanno rivelato che l’interprete aveva una doppia vita, tante frequentazioni maschili, di cui probabilmente Pascal era a conoscenza. A novembre di quasi tre anni fa è accaduto qualcosa di impensabile, che ha sconvolto le famiglie di entrambi. Chi ha ucciso Sofiya Melnyk? Un mistero insoluto dal 2017 La sparizione di Sofiya e dopo pochi giorni il rinvenimento del cadavere di Pascal, privo di vita in casa. Il 24 dicembre 2017 dello stesso anno, la donna fu ritrovata cadavere in fondo a un dirupo sul monte Grappa. Il suo corpo martoriato rivelò in sede di autopsia che ... Leggi su urbanpost

StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Sofiya e Pascal “Indizi dicono che non è lui il colpevole. Fateci leggere il messaggio che ha scritto prima di morire”… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Sofiya e Pascal “Indizi dicono che non è lui il colpevole. Fateci leggere il messaggio che ha scritto prima di morire”… - Lauradiroma1 : RT @chilhavistorai3: Sofiya e Pascal “Indizi dicono che non è lui il colpevole. Fateci leggere il messaggio che ha scritto prima di morire”… - thranduilionmon : RT @chilhavistorai3: Sofiya e Pascal “Indizi dicono che non è lui il colpevole. Fateci leggere il messaggio che ha scritto prima di morire”… - chilhavistorai3 : Sofiya e Pascal “Indizi dicono che non è lui il colpevole. Fateci leggere il messaggio che ha scritto prima di mori… -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Cornuda Giallo di Cornuda, Pascal ha ucciso Sofiya? La richiesta della famiglia UrbanPost Giallo di Cornuda: Pascal lasciò un messaggio alla famiglia, che ora lo reclama

Giallo di Cornuda: Pascal Alanese, 48 anni, morto suicida. Lei, Sofiya Melnyk, 44 anni, martoriata dalle botte e lanciata in fondo ad un burrone. Ma da chi? La coppia sembrava felice ma le indagini de ...

Cornuda (TV): il giallo della morte di Sofia Melnyk e Pascal Albanese

L'uomo fu trovato privo di vita in una villetta, la donna in fondo a un burrone, uccisa. La sorella di Pascal ora rivolge un appello alla Procura di Treviso: "Se davvero ci sono, mostrateci i suoi big ...

Giallo di Cornuda: Pascal Alanese, 48 anni, morto suicida. Lei, Sofiya Melnyk, 44 anni, martoriata dalle botte e lanciata in fondo ad un burrone. Ma da chi? La coppia sembrava felice ma le indagini de ...L'uomo fu trovato privo di vita in una villetta, la donna in fondo a un burrone, uccisa. La sorella di Pascal ora rivolge un appello alla Procura di Treviso: "Se davvero ci sono, mostrateci i suoi big ...