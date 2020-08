EA Sports UFC 4 sbarca su EA Access con una versione di prova (Di lunedì 10 agosto 2020) L'ultimo gioco della serie EA Sports UFC di Electronic Arts è a pochi giorni di distanza dal lancio in tutto il mondo. Ma coloro che sono abbonati al servizio EA Access possono giocare subito alla versione di prova. La versione di prova è limitata ad EA Access su PS4 e Xbox One e quindi i giocatori Origin Access non possono accedere al titolo. EA ha pubblicato un nuovo trailer per accompagnare l'annuncio, visibile più in basso.EA Sports UFC 4 porta avanti lo spirito dei giochi precedenti ma apporta una serie di modifiche e aggiunge nuove funzionalità. La modalità Ultimate Team non ci sarà e la modalità Carriera è stata rinnovata con i giocatori che potranno sviluppare il loro ... Leggi su eurogamer

