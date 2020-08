Dl Rilancio, MEF: operative misure per rafforzamento patrimoniale PMI (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto sulle modalità di attuazione degli incentivi, sotto forma di credito d’imposta, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese e, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, quello sull’operatività del Fondo Patrimonio PMI. Lo comunica il MEF in una nota. “Le piccole e medie imprese italiane rappresentano un segmento chiave della nostra economia. È fondamentale assicurare la tenuta di queste imprese e il loro accesso al credito e favorire la loro patrimonializzazione per dare continuità e forza alla ripresa economica del Paese. Questo pacchetto di misure è disegnato per sostenere le imprese che decidono di investire sul proprio ... Leggi su quifinanza

