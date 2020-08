Disintossicarsi dallo smartphone, come farlo in 5 mosse (Di lunedì 10 agosto 2020) Ammettiamolo senza timori: Disintossicarsi dallo smartphone e lasciare perdere per qualche settimana – o anche solo per qualche giorno - mail, telefonate di lavoro, social e via dicendo è davvero un'impresa titanica. Già, perché anche sotto l'ombrellone, anche davanti al più affascinante scorcio di Mediterraneo che ci si possa immaginare o a un ineguagliabile cocktail al tramonto su una terrazza da mozzare il fiato, siamo certi che ci verrà la tentazione di estrarre il nostro telefono dalla tasca per scattare una foto, condividerla, controllare gli ultimi like, e già che ci siamo accedere alla mail del lavoro, ché quel cliente non si è ancora fatto vivo e chissà il capo che cosa dirà al rientro in ufficio. Male, molto male. Perché un pizzico di digital ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Disintossicarsi dallo Cosa sapere sui sintomi di disintossicazione dallo zucchero Il Punto ntc Tisana depurativa, per disintossicare l’organismo in modo naturale

Si tratta di una bevanda a base di acqua cui vengono aggiunti ingredienti noti per le loro proprietà drenanti e purificanti. Aiuta a disintossicarsi dalle tossine, a ripulire il fegato e a liberare tu ...

Estate post-lockdown: ecco le 10 regole per sopravvivere alle vacanze tra social e socialità

Ora che è possibile tornare a uscire, pur sempre con le dovute cautele, come "disintossicarsi" dalla scorpacciata di tecnologia e come riabituarsi a una nuova normalità, in cui molto è cambiato? Di ...

Si tratta di una bevanda a base di acqua cui vengono aggiunti ingredienti noti per le loro proprietà drenanti e purificanti. Aiuta a disintossicarsi dalle tossine, a ripulire il fegato e a liberare tu ...Ora che è possibile tornare a uscire, pur sempre con le dovute cautele, come "disintossicarsi" dalla scorpacciata di tecnologia e come riabituarsi a una nuova normalità, in cui molto è cambiato? Di ...