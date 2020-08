Cosa sono i cani per i loro proprietari (Di lunedì 10 agosto 2020) Il primo bacetto della mattina e l’ultimo della sera, accompagnati ovunque vanno e con ogni condizione, giornate e vacanze ri-organizzate per loro, pranzi e cene preparati ad hoc, un solo sospirare di fronte a cose che normalmente ci farebbero infuriare, dormire scomodossimi pur di non disturbarli, sentire la loro mancanza come nessun altro, addirittura il mettersi profondamente in discussione per loro. Chi ci dovrebbe ringraziare per cotante attenzioni? Il marito/la moglie? No… Il compagno/la compagna? No…. Il fidanzato/la fidanzata? No… I figli? No… I genitori? No… Gli zii? No… I nipoti? No… Vabbè, saranno gli amici. No…. Non c’è nessun altro. C’è, c’è. E’ il cane. Diamine. E’ una follia! Forse, ma è ... Leggi su dilei

Additivi per auto: che cosa sono, quando e perché servono Icon Wheels Viviana Parisi, non esclusa ipotesi omicidio. "Il figlio era con lei. Forse l'ha sepolto"

Messina, 9 agosto 2020 - Ancora con il fiato sospeso per il giallo di Messina. Proseguono senza sosta le ricerche di Gioele, 4 anni, il figlio di Viviana Parisi, 43 anni, la dj trovata morta ieri a Ca ...

Chiara, la creatrice di video ASMR: «Il mio lavoro in un sussurro»

Oggi, Chiara, cognome d’arte ASMR, con oltre 820mila iscritti al suo canale YouTube e un libro, Il potere di un sussurro (Mondadori Electa), è diventata un’autorità in materia di video rilassanti. O A ...

