Coronavirus in Campania, colpito un ragazzo e un bimbo di tre anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Il virus aggredisce ancora giovani e bambini. Anche in Irpinia. Gli altri due contagiati comunicati ieri dall'Asl sono un ragazzo di Santa Paolina e un bimbo di appena tre dello stesso nucleo... Leggi su ilmattino

cronista73 : Campania, 22 nuovi positivi al covid. Contagiati un calciatore della Cavese e un operatore turistico di Sorrento… - cronista73 : Campania, 22 nuovi positivi al covid. Contagiati un calciatore della Cavese e un operatore turistico di Sorrento - occhio_notizie : Due nuovi casi in Campania - Notiziedi_it : Coronavirus in Campania, colpito un ragazzo e un bimbo di tre anni - corrierece : Campania. Positivo un 28enne: l'annuncio del #Sindaco - #Coronavirus #NuovoCaso #OperatoreTuristico #Sorrento -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

La mappa dell’Italia in questi giorni ha puntini rossi ovunque. Sono i nuovi focolai di Sars-CoV-2, che si formano, vengono individuati e circoscritti, si esauriscono. Ne ha parlato il viceministro de ...Il bollettino con i dati sul coronavirus in Italia, aggiornati al 9 agosto In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 250.566 persone (+463; ieri +347) hanno contratto il virus Sars-C ...