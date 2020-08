Coronavirus, focolaio a Rocca di Papa: 13 positivi in centro d’accoglienza (Di lunedì 10 agosto 2020) Vicino Roma, a Rocca di Papa, scoppia un nuovo focolaio di Coronavirus: 13 persone all’interno di un centro d’accoglienza sono risultate positive Contagi da Coronavirus che continuano a salire e tornano a spaventare l‘Italia. Nel paese tornano a scoppiare nuovi focolai, che fanno salire la curva dei contagi. L’ultimo focolaio è stato scoperto nelle vicinanze di Roma, a Rocca di Papa. Nel centro d’accoglienza ‘Mondo Migliore‘, 13 persone sono risultate positive al Covid-19. Infatti, queste persone positive sarebbe tutti immigrati richiedenti asilo in Italia e che alloggerebbero nella strutta alle porte di Roma. focolaio che dunque torna a spaventare il ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio a Carrara: 21 positivi, tutti in quarantena #carrara - SkyTG24 : Coronavirus Rieti, focolaio in un centro estivo: sette contagiati - Corriere : Mantova, scoperto un focolaio Covid con 97 positivi in un’azienda agricola - Miti_Vigliero : Coronavirus, focolaio tra i frati del Sacro convento di Assisi: in totale 18 religiosi positivi - Today_it : Torna da Santo Domingo e viola la quarantena: imprenditore causa un focolaio di coronavirus -