Controlli centro storico, 3 arresti: 16enne con pistola in casa (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano i Controlli dei militari dell’Arma nel centro storico di Napoli che, tra domenica sera e questa notte, hanno passato a setaccio la zona della movida del capoluogo campano. Nella lente di ingrandimento dei carabinieri e su disposizione del comando provinciale di Napoli c’è piazza san Giovanni Maggiore. Proprio lì sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini gambiani di 18 e 20 anni già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri del nucleo operativo della locale compagnia li hanno bloccati mentre cedevano della marijuana ad un minore. Perquisiti sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di droga tra hashish e marijuana. I due ora sono ristretti nelle camere di sicurezza della caserma in attesa di ... Leggi su anteprima24

