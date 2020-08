Chris Pratt di nuovo papà. È nata la prima bimba con Katherine Schwarzenegger (Di lunedì 10 agosto 2020) Chris Pratt, di nuovo papà. L’attore, che dopo la separazione da Anna Faris si è sposato con Katherine Schwarzenegger, avrebbe dato il benvenuto ad una bambina. A confermarlo, sarebbero state fonti vicine all’attore, che dal precedente matrimonio ha avuto il piccolo Jack. «Sapevano che avrebbero avuto una femmina ed erano eccitatissimi. Kat ha avuto una gravidanza semplice e, oggi, spera in una convalescenza rapida. Al momento, va tutto bene», ha detto a People una fonte vicina alla coppia, che l’attesa del primo figlio insieme non ha mai voluto annunciare ufficialmente. Leggi su vanityfair

Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt sono diventati genitori per la prima volta insieme. La scrittrice, figlia di Arnold Schwarzenegger, ha infatti dato alla luce nei giorni scorsi una bambina, come ...L'attore, che nel giugno dello scorso anno ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger, avrebbe dato il benvenuto ad una bambina. Ad annunciarlo, è stata una fonte vicina alla coppia, per la quale s ...