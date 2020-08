Atletico Madrid, Vrsaljko positivo: “Sto bene, solo alcuni parametri fuori norma” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il giocatore dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko, ex Genoa, Sassuolo e Inter, è risultato positivo al Coronavirus. Il croato ha voluto tranquillizzare tutti sulle proprie condizioni, quasi minimizzando i fatti: “Sto bene, ringrazio tutti per il supporto. Spero di tornare presto alla mia vita normale, alcuni parametri del test sono risultati sopra al consentito e quindi sono stato messo in isolamento. Scelta giusta, le precauzioni non sono mai sufficienti.” Leggi su sportface

