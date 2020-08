Arriva un'altra nave quarantena. Ma i migranti continuano a scappare (Di lunedì 10 agosto 2020) Serena Pizzi Oltre la nave Azzurra, il Viminale ha annunciato di mettere in mare un'altra imbarcazione per i migranti. L'Italia sta scoppiando I migranti continuano ad Arrivare sulle nostre coste. E due giorni fa il Viminale ha dovuto ammettere il grande fallimento del governo giallorosso: "A luglio abbiamo raggiunto il picco di sbarchi". Gli sbarchi sono talmente tanti che ormai abbiamo perso il conto. (Mentre scriviamo altri due barchini hanno raggiunto Lampedusa) Ci sono quelli fantasma, quelli camuffati da turisti con tanto di barboncino e quelli con i gommoni. Gli immigrati se le inventano tutte pur di mettere piede sulla terraferma. C'è da dire che il tema dell'immigrazione è sempre stato molto delicato (e sentito) in Italia. Non lo riscopriamo di certo ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Arriva altra Reddito di emergenza: arriva la proroga nonostante i numeri flop Trend-online.com Qualche giorno fa è stato annunciato Pikmin 3 Deluxe, che arriverà su Switch il 30 ottobre: cosa dobbiamo aspettarci?

Mentre alcuni speravamo nell'annuncio del quarto episodio - ormai non impossibile, ma molto difficile nell'immediato - Nintendo ha presentato Pikmin 3 Deluxe, rivisitazione del classico uscito nel 201 ...

Goletta Verde, in Campania 10 punti della costa fortemente inquinati

In Campania, su 31 punti monitorati sulla costa, quasi la metà supera i limiti di legge: complessivamente 14 punti risultano oltre i limiti di legge: dieci quelli giudicati fortemente inquinati e quat ...

