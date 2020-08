US Open, documento USTA: “Il giocatore si prenda responsabilità della propria morte” (Di domenica 9 agosto 2020) Per giocare agli US Open ogni giocatore dovrà prendersi le proprie responsabilità, anche in caso di decesso. Fa discutere e non poco il documento pubblicato dalla USTA che verrà sottoposto a firma da parte di tutti i giocatori che avranno intenzione di partecipare agli US Open. Per lo Slam americano, in tempi di emergenza Covid-19, “ogni giocatore deve assumersi volontariamente la piena responsabilità di qualsiasi rischio, inclusa la morte, che possa essere la sua o di altre persone con cui viene a contatto – si legge nel documento -. I giocatori rinunciano e si impegnano per sempre a non denunciare NTC, USTA, New York City, ATP e WTA e i rispettivi affiliati per qualsiasi danno, azione o causa di azione derivante ... Leggi su sportface

sportface2016 : #USOpen | Il documento #USTA che fa discutere - costicina97 : @vcobianchi @sdoro @lorepregliasco @pptamburelli @marioricciard18 Che bello sapere che non sono l'unico a pensare c… - CastigliMirella : Non ha detto di non saperne nulla, come insinua #Open, ma leggo che ha detto di non aver visto i verbali, e cioè il… - Paquetista : RT @deadlinex: Open and transparent si aggiungono a “candidly”. Non ho letto il documento e non riuscirò a farlo per bene prima di stasera… - marcobremb : RT @deadlinex: Open and transparent si aggiungono a “candidly”. Non ho letto il documento e non riuscirò a farlo per bene prima di stasera… -

Ultime Notizie dalla rete : Open documento US Open, documento USTA: "Il giocatore si assuma responsabilità della propria morte" Sportface.it US Open, documento USTA: “Il giocatore si prenda responsabilità della propria morte”

Per giocare agli US Open ogni giocatore dovrà prendersi le proprie responsabilità, anche in caso di decesso. Fa discutere e non poco il documento pubblicato dalla USTA che verrà sottoposto a firma da ...

Us Open, il giocatore si deve "assumere la responsabilità della propria morte"

Traspare sgomento da chiunque legga il documento che i giocatori sarebbero costretti a firmare per presenziare agli Us Open 2020. La USTA ha imposto delle condizioni rigide per permettere lo svolgimen ...

Per giocare agli US Open ogni giocatore dovrà prendersi le proprie responsabilità, anche in caso di decesso. Fa discutere e non poco il documento pubblicato dalla USTA che verrà sottoposto a firma da ...Traspare sgomento da chiunque legga il documento che i giocatori sarebbero costretti a firmare per presenziare agli Us Open 2020. La USTA ha imposto delle condizioni rigide per permettere lo svolgimen ...