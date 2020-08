Ufficiale: Tevez rinnova con il Boca Juniors (Di domenica 9 agosto 2020) Attraverso una nota apparsa sul proprio profilo Twitter, il Boca Juniors comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo di Carlos Tevez. L’attaccante ex Juventus rimarrà un altro anno con gli xeneizes. Ecco di seguito il comunicato Ufficiale: Carlos Tevez firmó su nuevo contrato con el club hasta 2021. Carlitos es de Boca y de Boca no se va… pic.twitter.com/5ihlDt7MDm — Boca Jrs. Oficial (desde ) (@BocaJrsOficial) August 8, 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE - L'ex juventino Tevez rinnova con il Boca Juniors - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - L'ex juventino Tevez rinnova con il Boca Juniors - sportli26181512 : Ex Juve, UFFICIALE: Tevez rinnova col Boca Juniors: Carlos Tevez e il Boca Juniors, una... - LucaParry85 : È ufficiale tevez rinnova con il boca -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Tevez Ufficiale: Tevez rinnova con il Boca Juniors alfredopedulla.com Tevez rinnova con il Boca Juniors

TORINO- Quella tra Carlitos Tevez, ex Juventus, e il Boca Juniors, è una storia d’amore che proseguirà ancora, al momento fino a giugno 2021. L’ex attaccante della Juventus, ha prolungato ufficialment ...

UFFICIALE - L'ex juventino Tevez rinnova con il Boca Juniors

Ex attaccante mai dimenticato dai tifosi della Juventus, Carlos Tevez, bomber argentino classe classe 1984, rinnova ufficialmente il contratto con il suo attuale club, il Boca Juniors. Tevez resterà a ...

TORINO- Quella tra Carlitos Tevez, ex Juventus, e il Boca Juniors, è una storia d’amore che proseguirà ancora, al momento fino a giugno 2021. L’ex attaccante della Juventus, ha prolungato ufficialment ...Ex attaccante mai dimenticato dai tifosi della Juventus, Carlos Tevez, bomber argentino classe classe 1984, rinnova ufficialmente il contratto con il suo attuale club, il Boca Juniors. Tevez resterà a ...