Tucson Prime: il primo cane che vende automobili (Di domenica 9 agosto 2020) L’incredibile storia di Tucson Prime, un cane randagio che continuava a far visita ad una concessionaria di automobili e che ha finito per essere assunto dall’azienda. La storia di Tucson Prime, così è stato ribattezzato il cagnolino, comincia all’inizio di quest’anno, quando i dipendenti di una filiale Hyundai in Brasile, si resero conto che questo cagnolone gironzolava sempre intorno alla loro attività. Una sera di inizio maggio la pioggia era molto forte e il gestore del negozio, Emerson Mariano, dispiaciuto nel vedere il cane sotto la pioggia, decise di metterlo al riparo all’interno della concessionaria. L’intento era quello di dargli ristoro momentaneo, ma non aveva fatto i conti con la tenerezza del ... Leggi su bloglive

marinecaaa : @claclaamw_ pareee minha tucson prime - sharitzard : El perro se llama Tucson Prime nps ajjskskajsj - youngmagallanes : Tucson Prime JAJAJSJSJ QUE BELLO - gandikha_ : se llama tucson prime lalksjalskjla <3 - AndersSchmidt : @_sobelo Nome dele é Tucson prime? -

