Travestito da donna adesca ragazzini su Facebook e abusa di loro: condannato a 7 anni (Di domenica 9 agosto 2020) Usava un falso profilo femminile in rete e sui social per adescare minorenni e portarli a casa sua a Saronno, in provincia di Varese, al buio, Travestito da donna abusava di loro. Per questo un ... Leggi su milanotoday

Usava un falso profilo femminile in rete e sui social per adescare minorenni e portarli a casa sua a Saronno, in provincia di Varese, al buio, travestito da donna abusava di loro. Per questo un operai ...