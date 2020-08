Svolta legge 194 sull’aborto: «Quello farmacologico è sicuro, non serve ricovero» (Di domenica 9 agosto 2020) Cambiamento importante sulla legge 194 sull’aborto. La pillola abortiva Ru486 potrà d’ora in poi essere utilizzata senza necessità di ricovero. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha approvato la legge che consente di assumere la pillola nelle strutture pubbliche e private. L’iter potrà essere effettuato negli ospedali in day hospital e le donne potranno essere dimesse anche mezz’ora dopo l’assunzione della pillola. Speranza ha spiegato: «Un passo avanti importante nel pieno rispetto della 194, che è e resta una legge di civiltà.» >> Leggi anche: Maddalena Corvaglia «fotografata in terra sarda da un’amica napoletana»: fisico abbagliante Svolta legge 194 sull’aborto, ... Leggi su urbanpost

