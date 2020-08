Sheva e gli auguri speciali a Inzaghi: “Grande stagione” (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAndrij Shevchenko ha scelto una foto di 13 anni fa per dedicare un pensiero a tre ex compagni ai quali è rimasto molto affezionato. L’immagine lo ritrae insieme ad Andrea Pirlo, Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi nel pre-partita di Ucraina-Italia, match del settembre 2007 valido per le qualificazioni agli Europei dell’anno successivo. “Una foto che oggi significa molto per me – ha scritto l’attuale commissario tecnico dell’Ucraina su Instagram -. Buona fortuna ad Andrea Pirlo per la sua prima nuova avventura da allenatore. Buon compleanno, Pippo, puoi festeggiare al meglio dopo la tua grande stagione. A per finire buona fortuna ad Alessandro per i play off e l’importante match di stasera”. Un modo originale per abbracciare amici con cui ha vinto tutto indossando la maglia del ... Leggi su anteprima24

news24_napoli : Gli auguri di Sheva a Pirlo (e non solo): ‘Questa FOTO conta molto’ - sportli26181512 : Ieri compagni, oggi allenatori. Sheva, Pirlo e non solo: 'Questa FOTO conta molto': Ieri compagni al Milan, oggi tu… - cmdotcom : Ieri compagni, oggi allenatori. #Sheva, #Pirlo e non solo: 'Questa FOTO conta molto' - NonCapiscer : @ANCAFEBIA @DiegoBergamasc2 @EnriBoiani Passi di culo la semifinale ???????? metà coppa a testa ?????? ( gol regolare annu… - SlashMidnight : @UgoFedeli @bladistic @Lucyaglam @juventusfc E quindi? Che vuoi dire? Che se c’è scarsità la colpa è della juve? A… -