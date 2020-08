Rossi: 'Se fossi partito più avanti avrei lottato per il podio' (Di domenica 9 agosto 2020) Prima Yamaha ufficiale all'arrivo e seconda in classifica dopo quella del team Petronas di Franco Morbidelli : Valentino Rossi con il suo quinto posto in gara va a conquistare un altro piazzamento ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

motosprint : #Rossi: “Se fossi partito più avanti avrei lottato per il podio” ??? ?? - salvapetti : @JantasOO Però Pirlo almeno il patentino per allenare ce l'ha. Cmq fossi in lui, non so che rapporti abbiano i due,… - aliceverdino : @ligi_p @borghi_claudio @repubblica no no, non rossi, questi sono proprio neri, nel caso non ti fossi ancora accort… - prinz2222 : @giorgio_gori Una banda di incapaci. Rossi gialli e verdi, quando il gioco si fa duro viene fuori tutta la vostra i… - frafra61_rossi : RT @hele_fr: Cioè io sono stata chiusa a casa quasi 2 mesi, controllata per strada mentre andavo al supermercato come fossi la moglie di Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi fossi Rossi: “Se fossi partito più avanti avrei lottato per il podio” Motosprint.it L’ex sindaco di Sant'Eufemia d'Aspromonte arrestato per mafia: «Abbiamo i voti degli Alvaro»

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA) – «Un panorama criminale che sconforta» disse allora il Procuratore Capo di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri presentando alla stampa insieme al Procurat ...

Rossi: “Se fossi partito più avanti avrei lottato per il podio”

Prima Yamaha ufficiale all'arrivo e seconda in classifica dopo quella del team Petronas di Franco Morbidelli: Valentino Rossi con il suo quinto posto in gara va a conquistare un altro piazzamento impo ...

SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE (REGGIO CALABRIA) – «Un panorama criminale che sconforta» disse allora il Procuratore Capo di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri presentando alla stampa insieme al Procurat ...Prima Yamaha ufficiale all'arrivo e seconda in classifica dopo quella del team Petronas di Franco Morbidelli: Valentino Rossi con il suo quinto posto in gara va a conquistare un altro piazzamento impo ...