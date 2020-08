Pirlo e la Juve: scelta intrigante, coraggiosa. Ma molto rischiosa (Di domenica 9 agosto 2020) La Juve ha deciso di affidare ad Andrea Pirlo la panchina che fu di Maurizio Sarri. Una scelta intrigante, di sicuro coraggiosa, non abbiamo dubbi sul fatto che Pirlo come molti grandi ex centrocampisti possa diventare un big della panchina. Ma ci permettiamo di dire che è anche una scelta molto rischiosa, nel periodo in cui l’Inter vuole consolidare il progetto affidato a Conte e altre big cercano nuovi investimenti o idee per tornare competitivi. Noi crediamo che la Juve abbia bisogno di un rinnovamento, molta gente ha dimostrato di non essere all’altezza, tra infortuni cronici e promesse non mantenute. Pirlo merita tutti gli incoraggiamenti del caso, andrà scortato, ... Leggi su alfredopedulla

juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - BBCSport : Juventus have appointed Andrea Pirlo to replace Maurizio Sarri. Full story ?? - Gazzetta_it : Andrea #Pirlo: un Maestro che ha vinto tutto, un predestinato lanciato da #Agnelli #Juve - sportli26181512 : Rangnick-Pirlo, tutta la differenza del mondo tra Milan e Juve. E Boban aveva ragione: Presentazione in pompa magna… - gobboisback : RT @Viglianesi_S: Gli allenatori della Presidenza #Juve di @andagn..!!! #Agnelli: #Conte, #Allegri, #Pirlo. #Marotta: #DelNeri. #Paratic… -