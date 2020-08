Pirlo alla Juventus, Gattuso lo mette in guardia: “adesso sono cazzi suoi, questo mestiere non ti fa dormire” (Di domenica 9 agosto 2020) sono stati compagni prima al Milan e poi in Nazionale, conquistando nel 2006 un Mondiale che rimarrà impresso nella memoria di tutti gli italiani. Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo adesso si ritroveranno uno contro l’altro, allenatori di due club prestigiosi di Serie A. Pier Marco Tacca/Getty ImagesIl primo continuerà a guidare il Napoli, il secondo è da ieri il nuovo manager della Juventus, una scelta a sorpresa che lo ha catapultato in pochi giorni dall’Under 23 alla prima squadra bianconera. Interrogato sul nuovo incarico di Pirlo dopo la sconfitta subita dal suo Napoli contro il Barcellona, Gattuso non ha usato mezzi termini: “adesso sono cazzi suoi, beato lui che parte ... Leggi su sportfair

RealPiccinini : Ormai i giocatori, specie i campioni, non amano gli allenatori troppi invasivi. @Pirlo_official dovrà innanzitutto… - GoalItalia : Insieme alla Juventus dal 2011 al 2014 ?? Ora Conte e Pirlo saranno tecnici avversari nel Derby d'Italia ???? - AlfredoPedulla : #Pochettino ha fatto le sue richieste alla #Juve. #Inzaghi, la #Lazio gli sta facendo il mercato che voleva, al mom…