NBA 2019/2020: Luka Doncic spaziale contro Milwaukee. Warren punisce i Lakers, sognano i Suns (Di domenica 9 agosto 2020) I risultati della notte italiana tra sabato 8 agosto e domenica 9 agosto ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA 2019/2020. Serata speciale per Luka Doncic: 36 punti, 14 rimbalzi e 19 assist (massimo in carriera) nella vittoria di Dallas su Milwaukee al supplementare, superando i 34 di Antetokounmpo. Perdono ancora i Los Angeles Lakers, battuti da un T.J. Warren ispiratissimo da 39 punti nonostante i 31 di LeBron James. Phoenix si mantiene imbattuta con 35 di Devin Booker contro Miami. Nelle prime partite del sabato i Clippers senza Leonard battono Portland in volata, Denver supera Utah dopo due supplementari LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE IL CALENDARIO CON TUTTE LE PARTITE NBA (in aggiornamento) Le altre ... Leggi su sportface

