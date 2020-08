Nagelsmann: “In passato ho rifiutato il Real. Non sarebbe stato il passo giusto per la mia carriera” (Di domenica 9 agosto 2020) Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, è intervenuto ai ai microfoni di Marca. L’allenatore ha svelato alcuni retroscena su una proposta del Real Madrid: “Abbiamo avuto dei contatti telefonici, ma alla fine ho pensato che quello non sarebbe stato il passo giusto per la mia carriera. Comunque eravamo d’accordo su un nuovo colloquio in futuro nel caso in cui il Real avesse avuto bisogno di un allenatore”. Foto: Kicker L'articolo Nagelsmann: “In passato ho rifiutato il Real. Non sarebbe stato il passo giusto per la mia carriera” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

