Morte di Viviana Parisi: “L’hanno ammazzata”: ora si teme per il piccolo Gioele (Di domenica 9 agosto 2020) Messina. Una storia avvolta ancora nel mistero. Che fine ha fatto Gioele Mondello, il piccolo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi. Il padre di Viviana, distrutto dal dolore, non crede che sua figlia possa essersi tolta la vita. “Mia figlia non si sarebbe mai fatta del male, è troppo affezionata a suo figlio, a … L'articolo Morte di Viviana Parisi: “L’hanno ammazzata”: ora si teme per il piccolo Gioele Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

