Monchi: “L’approccio alla gara contro la Roma è stato molto buono” (Di domenica 9 agosto 2020) Il direttore sportivo del Siviglia Ramón Rodríguez Verdejo, noto semplicemente come Monchi ha rilasciato una breve intervista all’ANSA, soffermandosi sulla gara contro la sua ex squadra: “Il feeling contro la Roma è stato molto positivo. Penso che siamo riusciti a trasformare la situazione della scorsa settimana, una situazione dura e difficile, in energia positiva e quindi penso che abbia interpretato perfettamente il piano che aveva in mente l’allenatore. L’approccio alla partita è stato molto buono, con una perfetta conoscenza dell’avversario e delle nostre doti” (ANSA). Foto: Marca L'articolo Monchi: “L’approccio ... Leggi su alfredopedulla

