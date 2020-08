Meteo, le previsioni di lunedì 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) La perturbazione che nei giorni scorsi ha portato brutto tempo sull’Italia sta lasciando il nostro Paese, così la nuova settimana si apre all’insegna del bel tempo. Quasi ovunque sarà un lunedì di cieli sereni e temperature in aumento, col termometro che sfiora i 40 gradi. Previste schiarite al Sud e massime fino a 38 gradi al Centro Nord. Qualche temporale è probabile su tutto l'arco alpino (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

