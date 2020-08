La morte di Mussolini – Parte Quarta (Di domenica 9 agosto 2020) Proseguiamo il racconto de “La morte di Mussolini” con l’ultima Parte.A questo punto può essere interessante proporre la testimonianza di Do­rina Mazzola, che all’epoca aveva 19 anni e abitava esattamente davanti alla casa dei De Maria. La testimonianza di Dorina Mazzola «Mi arrivò l’eco di numerosi colpi di fucile e in casa De Maria scoppiò un furibondo litigio. Giacomo De Maria urlava e Lia De Maria piangeva e gridava disperata. Nel cortile c’erano alcuni uo­mini che si agitavano tra la porta di casa e quella della cantina. Tra di loro, mi colpì uno dalla testa calva che, nonostante la mattina grigia e fredda, in­dossava solo una maglietta bianca e camminava zoppicando a passi lenti. Dal finestrone del secondo piano s’affacciò una ... Leggi su quotidianpost

Emer1678 : RT @fasulo_antonio: 'Vidi Mussolini a Piazzale Loreto, non provai nessuna pietà. Ora è comodo giudicare a distanza. Bisogna averle vissute,… - QuotidianPost : La morte di Mussolini – Parte Quarta - live_propaganda : RT @fasulo_antonio: 'Vidi Mussolini a Piazzale Loreto, non provai nessuna pietà. Ora è comodo giudicare a distanza. Bisogna averle vissute,… - PandinoSteve : RT @fasulo_antonio: 'Vidi Mussolini a Piazzale Loreto, non provai nessuna pietà. Ora è comodo giudicare a distanza. Bisogna averle vissute,… - beretta_gio : RT @fasulo_antonio: 'Vidi Mussolini a Piazzale Loreto, non provai nessuna pietà. Ora è comodo giudicare a distanza. Bisogna averle vissute,… -

Ultime Notizie dalla rete : morte Mussolini Saluti romani e benedizioni: i nostalgici “recuperano” la cerimonia per la morte di Mussolini saltata per Covid Open Franca Valeri, spuntano le parole della sua ultima intervista: la rivelazione da brividi

A poche ore dalla morte di Franca Valeri, è spuntata una rivelazione da brividi durante la sua ultima intervista: le sue parole. La rivelazione da brividi di Franca Valeri nella sua ultima intervista ...

È morta Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni

Il tempo di tagliare un traguardo importantissimo lo scorso 31 luglio. Franca Valeri, appena dieci giorni dopo, è morta nella sua casa di Roma, in serenità e circondata dall’affetto della sua famiglia ...

A poche ore dalla morte di Franca Valeri, è spuntata una rivelazione da brividi durante la sua ultima intervista: le sue parole. La rivelazione da brividi di Franca Valeri nella sua ultima intervista ...Il tempo di tagliare un traguardo importantissimo lo scorso 31 luglio. Franca Valeri, appena dieci giorni dopo, è morta nella sua casa di Roma, in serenità e circondata dall’affetto della sua famiglia ...