Juventus, Zola mette in guardia Pirlo: “Stupito da questa scelta, avrà un compito non semplice” (Di domenica 9 agosto 2020) La Juventus ha cambiato tecnico: i bianconeri hanno deciso di esonerare Maurizio Sarri e affidare la squadra ad Andrea Pirlo.Juventus-Lione, Aulas sbotta: “La panchina bianconera ha messo pressione all’arbitro”Senza dubbio una scommessa bella e buona quella della dirigenza piemontese che inizialmente aveva consegnato al "Maestro" le chiavi della Juventus U23. Lo stesso campione del mondo si era detto orgoglioso di partire da una serie minore proprio per fare la giusta gavetta, ma le circostanze lo hanno portato a crescere lavorativamente da un giorno all'altro. Sull'avventura che inizierà il tecnico bresciano si è espresso Gianfranco Zola che, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.VIDEO Juventus, al via l’era ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Juventus, Zola mette in guardia Pirlo: “Stupito da questa scelta, avrà un compito non semplice” - Mediagol : #Juventus, Zola mette in guardia Pirlo: 'Stupito da questa scelta, avrà un compito non semplice' - ItaSportPress : Juventus, senti Zola: 'Pirlo avrà bisogno di supporto' - - 9feKiMoqcXxcFDJ : @TheFootballPink @rob_fletcher_ Hi! I found valuable video. Juventus FC VS AC Parma in 1996. Famous player Del Pier… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Zola Juventus, Zola mette in guardia Pirlo: “Stupito da questa scelta, avrà un compito non semplice” Mediagol.it Il Cagliari tratta per Nainggolan: "Il Ninja pronto a ridursi lo stipendio"

Sono ben avviate le trattative del club di Giulini con l'Inter dove Nainggolan è tornato per fine prestito. Il Ninja, pur di stare in Sardegna, sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio che percep ...

'No' del Napoli a Sirigu, ma lascerà comunque il Torino: può tornare in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 AGO - Il nodo centrale del mercato del Cagliari è Nainggolan, tornato all'Inter per fine prestito: trattative avviate dal club di Giulini con la società nerazzurra. Ma potrebbe e ...

Sono ben avviate le trattative del club di Giulini con l'Inter dove Nainggolan è tornato per fine prestito. Il Ninja, pur di stare in Sardegna, sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio che percep ...(ANSA) - CAGLIARI, 07 AGO - Il nodo centrale del mercato del Cagliari è Nainggolan, tornato all'Inter per fine prestito: trattative avviate dal club di Giulini con la società nerazzurra. Ma potrebbe e ...