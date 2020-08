Inter, ag. Lautaro Martinez: “C’è una cosa che nessuno sa, il suo contratto con i nerazzurri…” (Di domenica 9 agosto 2020) Lautaro Martinez pronto a restare all'Inter, come confermato dal proprio agente.L'attaccante argentino dei nerazzurri da qualche tempo è al centro delle trattative di mercato, "El Toro" è stato infatti spesso accostato al Barcellona. Le prestazioni del centravanti sudamericano sono scese notevolmente, a causa anche di queste voci di mercato; sull'argomento si è però espresso il suo procuratore, Carlos Beto Yarque, a "La Figura de la Cancha"."Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale. Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov’è. Ha fatto un’ottima stagione, ha ancora l’Europa League da giocare e spero che l’Inter possa andare fino in fondo alla ... Leggi su mediagol

