Insigne da record: unico italiano in gol in trasferta con Barcellona e Real Madrid (Di domenica 9 agosto 2020) A prescindere da come si sia conclusa Barcellona-Napoli, la serata di ieri ha rappresentato un nuovo tassello nella carriera di Lorenzo Insigne. Con il gol segnato su rigore, infatti, il capitano del Napoli è diventato il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia contro il Real Madrid che contro il Barcellona. Due gol, uno al Santiago Bernabeu e l’altro al Camp Nou. 1 – Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia contro Real Madrid che contro Barcellona (al Bernabeu e al Campo Nou). Portabandiera. #BarcaNapoli ... Leggi su ilnapolista

