Formula E: Antonio Felix da Costa è campione del mondo con due gare di anticipo (Di domenica 9 agosto 2020) La Formula E incorona il nuovo campione. È Antonio Felix da Costa ad aggiudicarsi matematicamente il campionato della Formula elettronica con due gare di anticipo. A bordo della sua Ds-Techeetah, il portoghese è arrivato secondo nella gara andata in scena nell’ex aeroporto Berlino-Tempelhof dietro al compagno di squadra Jean-Eric Vergne: una doppietta che peraltro vale il titolo costruttori alla stessa Ds. Terzo gradino del podio per la Nissan E.Dams di Buemi. Leggi su sportface

