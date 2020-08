Covid, Sileri: ora focolai contenuti, ma ognuno sia responsabile (Di domenica 9 agosto 2020) 'Sono giorni che i dati dei contagi, ondulanti, possono indurci a pensare che la situazione sfugga di mano ma non è così: non è in atto una recrudescenza a livello nazionale ma ci sono diversi focolai ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sileri: situazione sotto controllo, non è in atto una recrudescenza a livello nazionale. Massima attenzione sui rientri dall'estero, alcuni positivi arrivati da Grecia e Croazia ...

"Sono giorni che i dati dei contagi, ondulanti, possono indurci a pensare che la situazione sfugga di mano ma non è così: non è in atto una recrudescenza a livello nazionale ma ci sono diversi focolai ...

Sileri: situazione sotto controllo, non è in atto una recrudescenza a livello nazionale. Massima attenzione sui rientri dall’estero, alcuni positivi arrivati da Grecia e Croazia ..."Sono giorni che i dati dei contagi, ondulanti, possono indurci a pensare che la situazione sfugga di mano ma non è così: non è in atto una recrudescenza a livello nazionale ma ci sono diversi focolai ...