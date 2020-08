Coronavirus, dopo i migrante Salvini se la prende con i giornalisti: “Fanno terrorismo per tenere la gente chiusa a casa” (Di domenica 9 agosto 2020) “Anche i giornalisti fanno terrorismo quotidiano per tenere la gente in casa chiusa, non si sa aspettando cosa”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, durante un comizio a Viareggio. dopo, come da copione, ha attaccato i migranti, ribadendo il concetto dei “15mila balordi fatti sbarcare” che “non osservano alcuna regola” L'articolo Coronavirus, dopo i migrante Salvini se la prende con i giornalisti: “Fanno terrorismo per tenere la gente chiusa a casa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

