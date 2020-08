Cagliari, Cigarini dice addio: possibile approdo al Monza (Di domenica 9 agosto 2020) Luca Cigarini saluta il Cagliari e si fa tentare dal Monza: possibile avventura in Serie B per il centrocampista Luca Cigarini lascerà il Cagliari a fine contratto, a seguito di alcune divergenze con società e l’ex tecnico Walter Zenga. Per il centrocampista potrebbe prospettarsi un’intrigante avventura al Monza di Silvio Berlusconi, che mira alla promozione diretta in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Luca Cigarini lascerà il Cagliari a fine contratto, a seguito di alcune divergenze con società e l’ex tecnico Walter Zenga. Per il centrocampista potrebbe prospettarsi un’intrigante avventura al Monza ...

