Bombardini: 'Stagione da 6+. Persi troppi punti per strada e subiti troppi gol' (Di domenica 9 agosto 2020) Davide Bombardini , ex numero 10 del Bologna profondamente legato all'ambiente rossoblù, ha rilasciato un'intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina. Leggi su tuttobolognaweb

TuttoBolognaWeb : Bombardini: 'Stagione da 6+. Persi troppi punti per strada e subiti troppi gol' - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Bombardini: '#Bologna? Stagione sufficiente in #Serie A. Il k.o. con la #Fiorentina...' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Bombardini: '#Bologna? Stagione sufficiente in #Serie A. Il k.o. con la #Fiorentina...' - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Bombardini: '#Bologna? Stagione sufficiente in #Serie A. Il k.o. con la #Fiorentina...' - sportli26181512 : Bombardini: 'Bologna? Stagione da 6+. Il k.o. con la Fiorentina...': Bombardini: 'Bologna? Stagione da 6+. Il k.o.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bombardini Stagione Bombardini: "Bologna? Stagione da 6+. E il k.o. con la Fiorentina..." La Gazzetta dello Sport L’ex numero 10: "Il grande rinforzo? Avere Sinisa subito. Vorrei il Cholito"

Amando visceralmente il Bologna, Davide Bombardini - ex numero 10 - è uno di quei tifosi che ci è rimasto male. "Alla stagione darei un 6 più".

SALERNITANA: granata mai agli spareggi in B, l’ultimo sogno di serie A in un rigore con Pioli

"Fammi sognare, magico!". È il primo febbraio del 2004, alla fine della partita manca meno d’un quarto d’ora, Salernitana-Torino è sullo 0-0 e la voce di Mino dal microfono della Sud rompe il silenzio ...

Amando visceralmente il Bologna, Davide Bombardini - ex numero 10 - è uno di quei tifosi che ci è rimasto male. "Alla stagione darei un 6 più"."Fammi sognare, magico!". È il primo febbraio del 2004, alla fine della partita manca meno d’un quarto d’ora, Salernitana-Torino è sullo 0-0 e la voce di Mino dal microfono della Sud rompe il silenzio ...