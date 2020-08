Besiktas, si apre una pista per Balotelli (Di domenica 9 agosto 2020) Sfumata la pista di giocare con la maglia del Como e poi anche quella romena del Cluj, Mario Balotelli si avvicina al Besiktas. Il club turco - secondo il portale Fotomac - potrebbe convincere Supermario a vestire la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Manca l'intesa ma nel frattempo le parti continuano a lavorare per trovare un eventuale accordo: la partecipazione ai preliminari di Champions League può convincere il numero 45 a trasferirsi in Turchia. Nonostante una stagione non buona al Brescia, l'agente Mino Raiola si è messo al lavoro per cercare un’altra destinazione all’attaccante che aveva già ricevuto offerte dal Brasile. Diciannove presenze e cinque gol in questa stagione in Serie A con il Brescia per Balotelli. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Besiktas, si apre una pista per Balotelli - -

Ultime Notizie dalla rete : Besiktas apre Besiktas, si apre una pista per Balotelli ItaSportPress Boateng, addio al Besiktas. Ora sogna di tornare all’Hertha Berlino

L’attaccante di proprietà viola lascerà il Besiktas. Sogna il ritorno in Germania per chiudere la carriera, la Fiorentina tratta Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’avventura di ...

Dynamo Kiev: ultrà inferociti costringono Mircea Lucescu alle dimissioni dopo 6 giorni

Dopo appena 6 giorni in carica alla Dynamo Kiev, Mircea Lucescu è stato costretto alle dimissioni per le feroci critiche ricevute dai tifosi. Il rumeno, che compirà 75 anni mercoledì prossimo, è stato ...

L’attaccante di proprietà viola lascerà il Besiktas. Sogna il ritorno in Germania per chiudere la carriera, la Fiorentina tratta Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’avventura di ...Dopo appena 6 giorni in carica alla Dynamo Kiev, Mircea Lucescu è stato costretto alle dimissioni per le feroci critiche ricevute dai tifosi. Il rumeno, che compirà 75 anni mercoledì prossimo, è stato ...