Beirut, Macron: "Agire in fretta e con efficacia per il Libano" (Di domenica 9 agosto 2020) Il Presidente francese Emmanuel Macron è stato il primo Capo di Stato straniero a recarsi a Beirut dopo le terribili esplosioni che hanno ucciso più di 150 persone e ne hanno ferite a migliaia. La Francia, insieme alle Nazioni Unite, ha organizzato una conferenza dei donatori, cui hanno partecipato una trentina tra Stati e organizzazioni. Macron ha preso la parola prima dell'inizio dei lavori della videoconferenza dei donatori sul Libano e ha esortato ad "Agire in fretta e con efficacia" per il Libano, facendo in modo che gli aiuti "vadano direttamente" alla popolazione libanese, poi ha aggiunto:"È arrivato il momento del risveglio e dell'azione. Né la violenza né il caos devono avere la meglio"Poi ha invitato le ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : A #Beirut si scava tra le macerie e si cercano i superstiti Il presidente francese #Macron in visita sul luogo del… - ilfoglio_it : Macron il Libanese. Bagno di folla a #Beirut per il presidente francese, che vuole riforme subito e manderà aiuti “… - gemin_steven98 : RT @formichenews: Cosa racconta (per davvero) la piazza di Beirut. L’analisi di @ricristiano1 ?? - simoventurini1 : RT @contropiano: Beirut, tutto quello che non torna della “versione ufficiale” #Beirut #colonialismo #Francia #macron - 100000_anni : RT @contropiano: Beirut, tutto quello che non torna della “versione ufficiale” #Beirut #colonialismo #Francia #macron -