Bayern Monaco, Alaba: “Futuro? Non mi lascio distrarre dalle trappole” (Di domenica 9 agosto 2020) Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter, Barcellona e Real Madrid. Cinque dei club più importanti al mondo sono alla finestra per David Alaba, terzino austriaco che a fine stagione potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Ma Alaba non ci pensa e dopo la netta vittoria sul Chelsea è totalmente concentrato sulla Champions League nel tentativo di chiudere al meglio questa stagione travagliata. “Se sto pensando al futuro? No, il mio obiettivo è un altro, sono concentrato sulla Champions League – ha detto Alaba ai microfoni di Sky Deutschland -. Non mi lascio distrarre da tutte queste trappole“. Leggi su sportface

