AS - Messi all'intervallo: "Non facciamo gli str****, possiamo fargliene otto!" (Di domenica 9 agosto 2020) All'intervallo di Barcellona-Napoli sul punteggio di 3-1 per i catalani, ma con il rigore appena segnato da Lorenzo Insgine, Lionel Messi, da buon capitano, ha mantenuto alta la concentrazione dei suoi. Leggi su tuttonapoli

ItaliaViva : La stagione turistica è ripartita grazie all'impegno degli imprenditori e degli strumenti messi in campo a loro sos… - Stefano18978 : RT @StefanoJuve98: @StefanoDonati27 Dice che va all'Inter assieme a Messi - jeperego : RT @jeperego: La Nuova Zelanda festeggia 100 giorni senza nuovi casi di #coronavirus . I 23 casi ancora attivi sono riferibili a infezioni… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona-Napoli, il discorso di Messi all’intervallo: “Non facciamo g… - _SiGonfiaLaRete : #Messi, retroscena all'intervallo di #BarcellonaNapoli -