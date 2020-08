Aggiornamento Covid-19: torna a salire il numero dei contagi in Regione (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 22Tamponi del giorno: 1.675 Totale positivi: 5.077 Totale tamponi: 349.622 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 438 Guariti del giorno: 6 Totale guariti: 4.251 L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento Covid Coronavirus, il bollettino di oggi 8 agosto: 347 nuovi contagi, 13 morti, 305 guariti la Repubblica Covid: oggi 9 agosto registrati 463 nuovi positivi mentre i dimessi sono 151. Lombardia e Emilia romagna ancora con il numero più alto

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’aggiornamento dei dati del Ministero della Salute oggi 9 agosto, registra 463 nuovi casi solo due in più di ieri. I dimessi sono 151. La Lombardia resta con il maggior numero d ...

Coronavirus Italia, il bollettino: 463 positivi (+116 rispetto a ieri) e 2 morti

«Oggi registriamo 38 casi e zero decessi. Di questi ventidue sono casi di importazione: otto i casi di rientro dalla Romania, un caso da India, un caso da Croazia, un caso da Ucraina, uno da Thailandi ...

