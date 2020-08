Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2020 ore 08:30 (Di sabato 8 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 8 AGOSTO 2020 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. MATTINATA CHE SI PREANUNCIA DA BOLLINO NERO QUELLA DI OGGI SULLE AUTOSTRADE NAZIONALI A CAUSA DELL’ESODO ESTIVO; PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA. A QUESTO PROPOSITO TROVIAMO PRIMI DISAGI SULL’A1 Roma NAPOLI, IL TRAFFICO E’ INFATTI CONGESTIONATO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E PIU’ AVANTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI, IL TUTTO IN DIREZIONE NAPOLI. CONTINUANO I LAVORI SULLA A24: NELLO SPECIFICO SUL TRATTO URBANO, È CHIUSO IL TRATTO CHE ... Leggi su romadailynews

