Uomini e Donne, Mattia Marciano si è fidanzato: l’annuncio, chi è Camilla (Di sabato 8 agosto 2020) Mattia Marciano, ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post pubblicato su Instagram. Post pieno di passione in cui lo si vede avvinghiato sulla spiaggia a Camilla, la sua nuova fidanzata. Il dentista campano, al momento, ha preferito non aggiungere altro sulla … L'articolo Uomini e Donne, Mattia Marciano si è fidanzato: l’annuncio, chi è Camilla proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

