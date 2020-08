Terribile incidente in pieno centro: muore una 15enne napoletana, investita da una Smart che procedeva ad alta velocità (Di sabato 8 agosto 2020) Drammatico incidente nelle strade del centro di Napoli. Nella notte del venerdì – intorno all’una – una giovanissima ragazza, Maya Gargiulo, è morta in un terrible sinistro avvenuto a piazza Carlo III: la quindicenne attraversando la strada insieme a un’amica di un anno più giovane quando è stata travolta da una Smart Forfour che procedeva … L'articolo Terribile incidente in pieno centro: muore una 15enne napoletana, investita da una Smart che procedeva ad alta velocità NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

TulipanoNero44 : RT @Carmelo_Cutuli: Il mio momento per i 70 anni della Formula1 è al Nurburgring nel '76 con il gesto di altruismo ed eroismo di Merzario n… - _Fartzilla : Non è fantastico? Un terribile 'incidente' e partono le proteste anti-governative... - antobon2 : RT @YvanSagnet: ???????????????? ?????????? ???????????? Il 6 agosto 2018,12 braccianti persero la vita in un terribile incidente stradale in provincia di Fo… - ForzAzzurri1926 : ?? TERRIBILE INCIDENTE AEREO IN INDIA# Il velivolo si spezza in due > - zazoomblog : Terribile incidente aereo: il velivolo si spezza in due – VIDEO - #Terribile #incidente #aereo: -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Terribile incidente, l'auto finisce nel torrente: conducente perde la vita. Oggi Treviso Strage a Beirut, Rabih Alameddine: «Sistema fallito, ma si smetta

«Stavo parlando su Facetime con mia madre, ho visto la casa tremare, poi ho sentito il botto, assordante, potente. Sembrava le stesse crollando il mondo addosso e io non potevo far nulla... è stato te ...

Andrea Muzii, il campione mondiale di memoria in grado di memorizzare 572 cifre in soli 5 minuti

Infortunio per Barbara D'Urso: "Ustione di secondo grado alla mano, sono sotto antidolorifici" Barbara D'Urso ha riportato un'ustione di secondo grado alla mano. Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, l ...

«Stavo parlando su Facetime con mia madre, ho visto la casa tremare, poi ho sentito il botto, assordante, potente. Sembrava le stesse crollando il mondo addosso e io non potevo far nulla... è stato te ...Infortunio per Barbara D'Urso: "Ustione di secondo grado alla mano, sono sotto antidolorifici" Barbara D'Urso ha riportato un'ustione di secondo grado alla mano. Nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, l ...