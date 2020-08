Simone Inzaghi e Gaia Lucariello genitori: è nato Andrea. Gli auguri della Marcuzzi (Di sabato 8 agosto 2020) Fiocco azzurro per Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello. I due, che si sono sposati nel 2018, sono diventati di nuovo genitori. È, infatti, nato il piccolo Andrea. Un caloroso benvenuto, quello che ha ricevuto sui social, dove i fan e gli amici della coppia si sono riversati con messaggi di auguri. A dare la bella notizia è stata lei, Gaia Lucariello, probabilmente a poche ore dal parto. Lo ha fatto sul suo profilo Instagram, pubblicando una tenera foto di famiglia appena scattata: lei, Simone Inzaghi, Lorenzo, nato nel 2013, e il piccolo Andrea tra le braccia della madre. La didascalia inserita ... Leggi su dilei

