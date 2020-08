Simaxis (Oristano) – Poliziotto muore in uno scontro fra auto e moto (Di sabato 8 agosto 2020) scontro tra moto e auto: Poliziotto muore a 36 anni. Un motociclista è morto in un grave incidente stradale lungo la strada statale 388 in provincia di Oristano. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 agosto. La vittima è Marco Caria, trentasei anni, Poliziotto, che ha perso la vita cadendo dalla … Leggi su periodicodaily

gate_of_wind : @MarianoCasula Esco da Oristano verso l'interno, tratto di strada di Simaxis. Spazzatura ovunque ai bordi. Trasfer… -

Ultime Notizie dalla rete : Simaxis Oristano Un poliziotto è morto in un incidente lungo la provinciale per Simaxis - LinkOristano.it Linkoristano.it Simaxis (Oristano) – Poliziotto muore uno scontro fra auto e moto

Scontro tra moto e auto: poliziotto muore a 36 anni. Un motociclista è morto in un grave incidente stradale lungo la strada statale 388 in provincia di Oristano. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomer ...

Incidente a Simaxis, scontro tra moto e auto: poliziotto muore a 36 anni

Un motociclista è morto in un grave incidente stradale lungo la strada statale 388 in provincia di Oristano. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto. La vittima è Marco C ...

Scontro tra moto e auto: poliziotto muore a 36 anni. Un motociclista è morto in un grave incidente stradale lungo la strada statale 388 in provincia di Oristano. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomer ...Un motociclista è morto in un grave incidente stradale lungo la strada statale 388 in provincia di Oristano. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 7 agosto. La vittima è Marco C ...